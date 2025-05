Due iniziative di grande impatto sociale e culturale sono al centro della conferenza stampa odierna organizzata da CNA Macerata: da un lato, “Primavera in Collegiata” a Cingoli, evento che unisce arte, creatività e solidarietà, dall’altro un importante appuntamento di riflessione sui servizi socio-sanitari per la popolazione anziana, promosso da CNA Pensionati Macerata.

Primavera in Collegiata – 24 e 25 maggio, Cingoli

Nel suggestivo scenario della Collegiata di Sant’Esuperanzio, CNA Macerata, con il patrocinio del Comune di Cingoli, dà vita a “Primavera in Collegiata”: due giornate all’insegna della cultura, del benessere e della solidarietà. Cuore pulsante dell’iniziativa è “Walk for the Cure”, una camminata simbolica a sostegno della lotta contro i tumori al seno, organizzata in collaborazione con Komen Italia.

Ospiti d’eccezione saranno Ivonne Pagliari, poetessa e scrittrice, e Carolina Marconi, attrice e imprenditrice: due donne che hanno saputo trasformare la propria esperienza oncologica in un messaggio di speranza e consapevolezza, oggi impegnate attivamente nella sensibilizzazione pubblica sul diritto alla salute e alla dignità post-malattia.

Durante la due giorni, spazio anche all’artigianato locale, alla musica, alla danza, ai sapori tipici e a momenti di approfondimento come la conferenza “Fragili… non deboli”, dedicata ai percorsi femminili in contesti difficili. Il tutto in una cornice accessibile e gratuita, grazie al sostegno di BCC Filottrano, UNI.CO. e alla collaborazione con numerose realtà del territorio.

Servizi Socio-Sanitari per gli Anziani – 23 maggio, Macerata

La seconda iniziativa, promossa da CNA Pensionati Macerata, si terrà venerdì 23 maggio alle ore 10 presso la Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. L’incontro, dal titolo “I Servizi Socio-Sanitari per gli Anziani”, sarà l’occasione per presentare i dati del Report Marche elaborato da CNA e Istituto Tagliacarne, per tracciare un quadro aggiornato sulle reali esigenze della popolazione anziana.

Interverranno rappresentanti istituzionali e sanitari, tra cui i consiglieri regionali Anna Menghi e Romano Carancini, e il segretario nazionale Mario Pagani. Dal report emerge come, nonostante la centralità del medico di famiglia, persistano carenze strutturali, come le lunghe liste d’attesa e la scarsa conoscenza dei nuovi presidi territoriali. L’incontro sarà seguito dall’Assemblea elettiva CNA Pensionati Macerata.

Sergio Giacchi, Segretario CNA Pensionati Marche: «Il medico di famiglia resta il punto di riferimento principale per la salute degli anziani marchigiani: oltre il 70% si affida a lui per qualsiasi problema, preferendo il contatto diretto in ambulatorio. Solo per le ricette si utilizzano canali alternativi come il telefono. Dai dati della nostra indagine, emerge però una scarsa conoscenza delle nuove strutture territoriali: la metà degli over 65 non ha mai sentito parlare di Case di Comunità o Ospedali di Comunità. Ciò che chiedono è molto chiaro: una sanità più accessibile, con tempi di attesa ridotti, un Pronto Soccorso più efficiente e un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata realmente operativo. Il nostro obiettivo è portare queste richieste all’attenzione delle istituzioni, affinché vengano tradotte in servizi concreti e funzionanti, capaci di rispondere ai bisogni reali della popolazione anziana».

Un messaggio comune: costruire reti, rispondere ai bisogni, la mission di CNA Area sociale

Le due iniziative rappresentano il forte impegno della CNA sul territorio: da un lato, nella promozione del tessuto culturale e produttivo locale, dall’altro, nella tutela dei diritti delle fasce più fragili della popolazione, come anziani e persone che affrontano il post-malattia.

«La CNA è un presidio sociale oltre che economico – sottolinea il Presidente CNA Macerata Maurizio Tritarelli –. Oggi siamo qui non solo per parlare di eventi, ma per dare voce a comunità che chiedono ascolto, supporto, opportunità concrete. Il benessere di un territorio si misura anche da quanto riesce a prendersi cura delle sue persone».