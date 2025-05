Il consiglio comunale di Ancona ha sospeso la riunione di oggi per alcuni minuti quando un gruppo di giovani ha esposto, all'interno dell'Aula, uno striscione pro Palestina durante la seduta. A ritirare lo striscione sono intervenuti i vigili urbani.

All'ordine del giorno in quel momento era prevista la discussione di una mozione "di condanna del genocidio a Gaza e per il riconoscimento dello Stato di Palestina" presentata dal consigliere e Vicepresidente del Consiglio Comunale e Capogruppo del Gruppo Consiliare Altra idea di città, Francesco Rubini Filogna che, per l'intervento delle forze dell'ordine, ha parlato di "abuso di potere difficilmente sopportabile per l'aula democratica". Dopo la sospensione il dibattito sull'intervento di Israele a Gaza il dibattito è proseguito con gli interventi dei consiglieri di diverse forze politiche. Dall'opposizione sono stati ricordati i numeri della guerra a Gaza, a sostegno della mozione.