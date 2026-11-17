MARCHE – Continua anche mercoledì 18 novembre la fase di attenzione nelle Marche, dopo l’odierno bollettino meteorologico diramato dalla Protezione civile. Già oggi, infatti, nella regione era in vigore un’allerta arancione per il vento. Così anche domani, sebbene l’arancione riguarderà la fascia delle aree interne centrali del territorio. Allerta che invece scenderà a gialla nei settori collinari e costieri.

“Sono previsti venti sud-occidentali, con raffiche fino a tempesta violenta” tra i 103 e i 117 chilometri orari, scrive la Protezione civile, nelle zone di allerta 1, 3, 5 (appunto, quelle delle aree interne centrali) e “fino a burrasca forte”, tra 76 e 87 chilometri orari “nelle altre zone”. Ancora: “Sino al primo pomeriggio previste precipitazioni sparse nel settore montano della regione, localmente a carattere di rovescio”.

Ieri, infine, diversi Comuni avevano diramato ordinanze con le quali erano state disposte misure tra le quali la chiusura di parchi, giardini e impianti a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. Misure valide da martedì 17 e fino al termine dell’allerta.