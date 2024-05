La Regione Marche sotto attacco hacker, giorni da incubo in particolare per il CUP regionale. L’intero sistema che gestisce il CUP è andato in blocco a partire dalla giornata di sabato a causa di un’anomalia tecnica, provocata, sembra, da un attacco hacker, che avrebbe criptato il server, costringendo così gli operatori a limitare l’uso del sistema per evitare il diffondersi del malware.

I problemi del CUP hanno riguardato sia la prenotazione degli esami e delle prestazioni sanitarie sia i pagamenti e hanno coinvolto tutti i canali del CUP, dalle casse fisicamente presenti in ospedale fino al call center, al sito e alla app.

“Gli Uffici competenti della Regione Marche – ha spiegato l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini – stanno lavorando per risolvere con tempestività l’anomalia tecnica che sta interessando i sistemi di prenotazione del Cup e alcuni parte del sistema sono già stati ripristinati”.



Al momento però i problemi pare non siano completamente risolti e potrebbero volerci più tempo per arrivare a un totale rispristino dei servizi