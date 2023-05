ROMA, 21 MAG – Sofia Raffaeli fa il bis d’oro agli Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku. L’azzurra, poco dopo aver vinto la finale alla palla, nella quale ha realizzato 33.650 punti, superando la bulgara Stiliana Nikolova e la azera Zohra Aghamirova, si è imposta anche in quella alle clavette, con il punteggio di 33 mila punti.

Ottava posizione per l’altra italiana in gara, Alexandra Argiugiuculese. La medaglia d’argento è andata alla bulgara Boryana Kaleyn (32.650), il bronzo alla slovena Ekaterina Vedeneeva (31.700).

L’azzurra sabato aveva vinto la medaglia d’argento nel concorso individuale all around. Mentre nella finale al cerchio ha chiuso al quarto posto (32-50 punti), mentre la medaglia d’oro è stata vinta dall’ucraina Viktoriia Onopriienko (33.250).

“Nelle specialità sono più tranquilla perché ogni finale è a sé. Nonostante un piccolo errore al cerchio sapevo che la gara non era compromessa come potrebbe essere un errore nell’All Around. Ho resettato e pensato solo a quelle prove che mi aspettavano – ha detto Sofia Raffaeli dopo gli ori continentali -. Ancora non ho realizzato di essere vice campionessa europea e di aver raggiunto un altro primato per la ritmica azzurra dopo la mia vittoria al Mondiale di Sofia ma sono davvero molto felice anche se so di non aver dato il massimo – ha proseguito -. Oggi sono entrata in pedana con questa voglia e il risultato si è visto. Ho fatto tutti gli elementi rischiosi dei miei esercizi e li ho fatti bene. Sono tutti soddisfatti di queste due medaglie – ha concluso – ma adesso il focus si sposta sugli Assoluti di Folgaria e poi sulla World Cup di Milano e, ovviamente, all’appuntamento più importante, il mondiale di Valencia”