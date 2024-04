In serie C vittoria fondamentale per l’ Ancona che espugna Pescara vincendo 2-0 e, a una giornata dal termine, approfitta della sconfitta della Fermana in casa della Juventus next gen per mettere le mani sulla salvezza diretta. Per i canarini si tratterebbe al momento di retrocessione in D. La Recanatese, pareggiando 2-2 col Gubbio in casa, se la vedrebbe ai playout contro la Vis Pesaro battuta in rimonta in trasferta 3-2 dal Sestri Levante.