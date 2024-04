PESARO –

«È ufficiale! E ora alla riscossa, testa alta e pedalare! Avanti tutta». Con un post su Facebook Matteo Ricci, sindaco uscente di Pesaro, in questi giorni in tour con la bicicletta per far tappa nelle città e paesi che ricadono nel suo collegio elettorale, ha ufficializzato la candidatura alle prossime Europee con il Pd. Insieme a lui ufficializza la candidatura anche Alessia Morani: «Sono grata al mio partito e alla segretaria Elly Schlein – scrive sul suo profilo facebook – per l’opportunità che mi è stata offerta di candidarmi alle elezioni europee in rappresentanza di quattro meravigliose regioni come le Marche l’Umbria, la Toscana e il Lazio» .