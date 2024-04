ANCONA – I vigili del fuoco di Ancona diventano ciriachini d’oro. Il comando ddel capoluogo è stato insignito del riconoscimento cittadino più alto, la consegna avverrà come ogni anno nel giorno del patrono, il 4 maggio, ma per la prima volta in piazza del plebiscito. Con le celebrazioni per San Ciriaco come ogni anno la città omaggia le sue personalità. Figure che, per vari motivi, hanno reso orgogliosi gli anconetani tutti, per aver portato il nome della città nel mondo, oppure per la dedizione con cui si è contribuito a onorare la città. Il comando dei Vigili del Fuoco di Ancona, nei suoi 211 anni di storia, ha aiutato il capoluogo a risollevarsi dai tanti momenti difficili che ha dovuto attraversare. Per il Ciriachino d’argento, invece, è stato nominato Salvatore Lo Faro: il maestro pasticciere che ha fatto assaggiare i suoi dolci ai Papi e addirittura alla regina Elisabetta.