FABRIANO – Il caso Fedrigoni-Jurgensen/Paperfast, il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo non arretra: “Ho conferito mandato affinché oggi stesso la società Fedrigoni riceva una formale diffida legale da parte del Comune di Fabriano, con la richiesta rivolta al Gruppo Fedrigoni di formalizzare l’impegno di astenersi dall’utilizzare o dal concedere l’uso del nome Fabriano per produzioni che avvengano fuori dal nostro territorio, riservando ogni ulteriore azione legale e risarcitoria a difesa del nome della nostra città e dei suoi lavoratori”.

L’intervento arriva in seguito al tavolo di ieri convocato in Regione dove, la stessa Fedrigoni, aveva dato disponibilità alle parti sociali e all’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi “a ritirare l’attività in Germania”. Ghergo, forte del pieno appoggio del Ministero, ha mostrato “soddisfazione per l’intenzione espressa da Fedrigoni di ritirare la licenza d’uso concessa alla società Jacob Jürgensen e al distributore Paperfast”. Ma “le intenzioni non bastano, soprattutto in un momento in cui Fedrigoni sta dimostrando di avere poco rispetto, oltre che nei confronti della città, del suo nome e della sua tradizione, anche nei confronti dei lavoratori, come dimostra anche il caso dei contratti di somministrazione. Né possiamo accontentarci di promesse che non escludono possibili futuri usi impropri del marchio e del nome Fabriano”. Di qui l’annuncio dell’azione legale.