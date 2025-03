ANCONA – Ieri (20 marzo), all’ospedale di Torrette, il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia, diretta dal professore Antonio Dello Russo, in presenza del professore Paolo Zeppilli consulente del giocatore.

Il giovane centrocampista viola, in una recente intervista, aveva annunciato di doversi sottoporre a test specifici dopo le cure seguite al malore che l’ha colpito in campo il primo dicembre 2024, durante Fiorentina Inter, per il quale gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Un altro grande sportivo, dunque, che si affida ai professionisti dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, hub regionale e Dea di secondo livello, e in particolare al professore Dello Russo, un luminare della cardiologia.

Nella foto, da sinistra, il professore Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia, il calciatore Edoardo Bove (al centro) e il direttore generale dell’Aou Marche Armando Marzo Gozzini