ANCONA – Tragedia nel primo pomeriggio ad Ancona in zona Pietralacroce dove un uomo di 39 anni è caduto dalle mura del

Forte Altavilla. L’allarme è stato dato poco dopo le 14 da una signora che stava passeggiando insieme al suo cane.



Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile, l’automedica del 118 e la Croce Gialla di Camerano. Per l’uomo purtroppo però non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine, ma non si esclude il gesto volontario.