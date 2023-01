USSITA – Bufera di neve a Frontignano di Ussita (Macerata), restano chiuse le piste da sci. A darne comunicazione è la società che gestisce gli impianti. “Amici oggi la forte bufera che ha depositato quasi un metro di neve e il vento non ci permettono di aprire la stazione”, si legge sulla pagina Facebook “Frontignano 360”. Aggiungendo che sono in corso i lavori con i gatti delle nevi per sistemare tutti i tracciati che torneranno a disposizione degli amanti della montagna già da domani.

Intense nevicate stanno interessando anche la zona di Bolognola e le altre località appenniniche. Sta nevicando anche a Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera, tre dei borghi più colpiti dal sisma del 2016. Al momento ci sono una decina di centimetri di neve già depositata al suolo.

La nevicata ha colpito anche il comprensorio di Sarnano, che però proverà ad aprire le sue piste: “Comunichiamo l’apertura, per la giornata odierna, dei due campi scuola (Sassotetto e S. M.. Maddalena) meteo permettendo. Aggiorneremo costantemente la situazione piste con future comunicazioni sulle aperture degli ulteriori impianti, previste per la giornata di domani. Le strade vengono continuamente pulite, sono comunque percorribili con catene o pneumatici da neve”.

Nevica nella provincia di Ascoli Piceno anche a quote collinari, ma in particolare nelle zone terremotate di Arquata del Tronto dove nelle frazioni più ad alta quota sono caduti 35-40 centimetri di neve. Le precipitazioni proseguono, accompagnate anche dal vento. Le strade risultano comunque abbastanza pulite, grazie ai frequenti passaggi dei mezzi spazzaneve e spargisale che dalla notte scorsa sono entrati in azione.

Nevica abbondantemente anche nel nord delle Marche: a Carpegna e Urbino. Impianti aperti sul Monte Catria, chiusi invece sul Monte Nerone per le condizioni meteo che non hanno permesso di preparare le piste.

Spolverata di neve anche in provincia di Ancona, in particolare ad Arcevia e Genga