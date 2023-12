ANCONA – Si è presentata nell’abitazione della nuora pretendendo di farsi aprire la porta, sbattendo con violenza i pugni contro la porta.

La vittima, spaventata, ha chiamato il 112 facendo intervenire sul posto le Volanti.

I poliziotti accorsi, l’altra sera in un’abitazione ad Ancona, hanno riportato la calma e cercato di ricostruire il motivo di quel comportamento.

In base alle dichiarazioni della vittima si è scoperto che la suocera 60enne, dal momento dell’arresto del figlio, aveva avuto nei riguardi della

nuora continui comportamenti minacciosi e diffamatori, accusandola di essere lei la causa dei problemi che il figlio, condannato per i reati di

maltrattamenti commessi con sentenza passata in giudicato nei confronti della moglie, aveva con la giustizia.

La 60enne, ricostruito l’accaduto, è stata ammonita dal questore su istruttoria della Divisione Anticrimine a seguito degli episodi di stalking verificatisi nel tempo