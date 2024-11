Filottrano, terra di lavoro, di stile e di nobiltà. Il Comune marchigiano, noto anche per essere stato teatro di una celebre battaglia durante la seconda guerra Mondiale e per ospitare le spoglia mortali di Giacomo Costantino Beltrami, scopritore del Fiume Mississippi, sbarca su èTV Marche con un magazine dedicato alla sua storia, alle sue aziende, alle sue tradizioni e iniziative.

“Sin dalla mia campagna elettorale ho sempre ribadito che Filottrano dovesse ridestarsi dal torpore in cui era caduta negli ultimi anni – ha dichiarato il Sindaco Luca Paolorossi, eletto lo scorso giugno – dobbiamo rendere onore alla nostra storia, fatta di gente operosa, di colline fertili, di palazzi nobiliari. Abbiamo tanto da raccontare perché facciamo tanto, ogni giorno, con le nostre imprese, le nostre associazioni, le società sportive, il volontariato, e credo – ha concluso il primo cittadino di Filottrano – che attraverso èTV e il gruppo nazionale cui appartiene riusciremo a portare il nostro Borgo alla ribalta, facendolo tornare appunto “di moda”.

“Per la nostra emittente si tratta di un progetto pilota – ha sottolineato il referente regionale di Canale Marche Alessandro Tizzani – ringraziamo il Comune di Filottrano che ha visto in èTV un network vicino alla gente, capace di comunicare al meglio il nostro territorio, cogliendo i valori delle nostre comunità. Il canale 12 è da sempre una finestra aperta sulle Marche, dalla rassegna stampa del mattino ai nostri tg fino alle calamità naturali che da vent’anni raccontiamo in tempo reale, dai terremoti alle alluvioni. Con “Filottrano va di moda” apriamo un capitolo nuovo: un Comune importante del nostro territorio che entra ufficialmente nella nostra programmazione con un appuntamento fisso, sul canale 12, con la possibilità di essere rilanciato dal nostro gruppo Nazionale “Netweek”, fatto di televisioni, radio e riviste che coprono milioni di telespettatori e lettori in tutto il centro nord del Paese. Ritengo sia un progetto pilota – conclude Tizzani – grazie a Filottrano e al Sindaco Paolrossi per la fiducia e la lungimiranza. In futuro altri comuni potrebbero essere coinvolti con lo stesso format”.

“FIlottrano va di moda”, gli orari:

Su èTV Marche Canale 12:

Venerdì. H 19:50

Sabato. H 12:55

Domenica H 9:50

Su èTV+ canale 17

Venerdì. H 20:40

Sabato. H 12:00