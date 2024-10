Una piazza che diventa luogo di confronto, anche generazionale, su temi urgenti ma anche su che cosa significa oggi “fare sindacato”. Così sarà l’influencer Flavia Carlini, 379mila follower e milioni di visualizzazioni per i suoi interventi sui social e volto noto anche per le sue partecipazioni sulle trasmissioni di approfondimento politico di La7 (da Non è l’Arena a Dimartedì, passando per il salotto di 8 e mezzo) con i suoi monologhi dedicati a temi come il lavoro, i diritti sociali e civili, a confrontarsi con il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Appuntamento alle 16.30 di domani, lunedì 21 ottobre, in piazza Arringo che fin dal mattino ospiterà la due giorni della Uil dedicata ai lavoratori fantasma: precari, in nero, vittime del caporalato. L’evento di Ascoli Piceno, prima tappa nazionale della Carovana Uil che proseguirà poi in tutte le regioni italiane, sarà un’occasione imperdibile confronti, discussioni, dibattiti per analizzare i problemi, cercare soluzioni per costruire insieme un futuro migliore per le persone e le imprese della regione. Provare a costruire il futuro con chi dovrà abitarlo come i ragazzi delle associazioni: Mad Events, Apply, Ap Events, Impero, Coro Giovanile Piceno, Silenzio e Atelier 1 che animeranno il panel serale a cui seguirà la musica della rock band Distretto 13 e del cantautore ascolano Vischio. Uno spazio dedicato a tutti i lavoratori della cultura e dello spettacolo, un mondo spesso tenuto ai margini, sottovalutato e sottopagato.

La piazza sarà allestita con un palco, sul quale si alterneranno talk show e momenti di approfondimento, ma anche da alcuni stand in cui si potranno avere informazioni e consulenze gratuite in materia fiscale e previdenziale, dal Caf Uil e dal patronato ITAL, in materia di formazione e lavoro, dall’ Enfap, tutela dei consumatori, dall’ Adoc, locazioni e problematiche che coinvolgono gli inquilini, all’Uniat.

Sul palco si alterneranno, oltre a presenze istituzionali quali il sindaco Fioravanti, il commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Maria Antonini, esperti e rappresentanti di varie associazioni. Porteranno il loro contributo anche: Stefano Costa , segretario nazionale Feneal, con cui parleremo di ricostruzione, lavoro precario e sicurezza; Enrica Mammucari, segretaria generale della Uila, Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari, che affronterà il tema del caporalato mentre Daniela Piras, segretaria generale della Uiltec, Unione Italiana Lavoratori del Tessile, Energia e Chimica, parlerà di lavoro in somministrazione e staff leasing.

Presenti anche, nella giornata di martedì, Mauro Sasso, responsabile nazionale della Uil Artigianato, mentre il mondo del pubblico, sicuramente non immune dal precariato si pensi ad esempio a scuola e sanità, terrà l’assemblea congiunta di delegati e RSU alla presenza di Rita Longobardi, Giuseppe D’Aprile, Sandro Colombi e Attilio Bombardieri, rispettivamente segretari generali nazionali di Uil Fpl, Uil Scuola, Uilpa e Uil Rua. A Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo nazionale Uil le conclusioni della due giorni.