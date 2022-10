FALCONARA – Cordoglio e sgomento tra Ancona e Falconara per la scomparsa dell’ex insegnante Maria Grazia Zannini, che ha perso la vita ieri, 19 ottobre, lungo la Flaminia in seguito ad un drammatico incidente stradale. La 76enne, alla guida della sua Renault Clio, stava viaggiando in direzione Senigallia quando ha impattato frontalmente contro un furgone che muoveva verso Ancona per cause ancora da accertare. Non è da escludere che prima dello schianto la donna possa avere accusato un malore, ma la dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Il pm Valentina Bavai ha autorizzato l’ispezione cadaverica. Sequestrati i mezzi coinvolti dal drammatico incidente. La Procura ha aperto un fascicolo e il conducente del furgone, un 55enne, è ora indagato per omicidio stradale.

La professoressa Zannini era stata insegnante di lettere per una vita alla scuola media Giulio Cesare di Falconara. Ha lasciato il marito, con cui viveva a Palombina Nuova, e un figlio. Commosso il saluto delle comunità.