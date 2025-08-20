Altri due nomi di calibro per l'edizione 2025 di Adriatico Mediterraneo, quanto mai ricca. Les Amazones d'Afrique, il gruppo che fa della musica non solo una forza creativa, ma anche una forma di lotta sociale per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, sarà l'11 settembre al Teatro delle Muse di Ancona e lo scrittore, attore e cantante Moni Ovadia dialogherà col giornalista Marco Ansaldo, in un incontro dal titolo "Chi lotta per Gaza, lotta per l'umanità intera" il 28 agosto alle 18 al Teatro Sperimentale di Ancona. La musica come forza creativa, ma anche come forma di lotta contro un'ancestrale violenza di genere e per la conquista dei dirittti delle donne e delle ragazze. Questo è il collettivo Les Amazones d'Afrique che sarà ad Ancona l' 11 settembre, alle 21, in uno dei primi appuntamenti fuori programma di Adriatico Mediterraneo Festival che per il 2025 allungherà il suo cartellone fino a ottobre, grazie all'inserimento della manifestazione nella programmazione triennale del Ministero della Cultura.