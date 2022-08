SAN GINESIO – Prosegue fino al 25 agosto il San Ginesio Fest. Proprio giovedì ci sarà la serata finale in cui ci sarà il conferimento del Premio Ginesio Fest 2022 quest’anno all’attore abruzzese Lino Guanciale. La scelta della direzione artistica dunque all’attore noto al grande pubblico per le fiction televisive di cui è stato protagonista, dunque per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata finale del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini.