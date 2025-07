MONTEMONACO – Momenti di apprensione per una escursionista infortunatasi sul monte Sibilla a circa due ore di cammino dal rifugio intorno alle 10 di domenica. Subito è scattato l’allarme per il recupero della donna da parte dei vigili del fuoco, mentre una squadra veniva inviata sul posto, si richiedeva anche l’intervento dell’elicottero del Reparto volo di Pescara. A compiere il recupero proprio l’equipaggio del Drago che una volta issata a bordo la persona faceva rotta verso la piazzola di atterraggio della caserma di via del Commercio. Lì ad attenderla c’erano i sanitari del 118 con un’ambulanza per il trasporto in ospedale.