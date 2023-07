FERMO – Maxi sequestro di marijuana, pari a 180 chili, da parte della Guardia di Finanza di Fermo. L’operazione è stata eseguita negli scorsi giorni e la vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe fruttato un milione e 800mila euro.

La droga era contenuta in numerosi pacchi depositati presso alcuni spedizionieri della zona e destinati a un’azienda attiva nel settore della rivendita di cannabis light. I pacchi sono stati individuati grazie al forte odore che emanavano: erano in alcuni casi muniti di documentazione risultata non conforme e/o in regola con la vigente normativa, in altri totalmente sprovvisti di idonea certificazione.

Dopo i controlli da parte dei militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle fermane, svolti anche con le unità cinofile e sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, il legale rappresentante della società destinataria della droga è stato denunciato all’autorità giudiziaria. La sua posizione è al vaglio della Procura e si attendono le analisi di laboratorio, non appena disposte dall’autorità giudiziaria, per confermare il principio attivo dello stupefacente sequestrato.