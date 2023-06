FANO – I vigili del fuoco son intervenuti questa mattina in via Papiria a Fano per un’auto uscita di strada precipitando per circa 10 metri lungo una ripida scarpata fermandosi all’interno del canale Albani, al momento privo d’acqua. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza l’autovettura mentre il conducente veniva assistito dal personale sanitario. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri di Fano.