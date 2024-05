I trattori pronti a partire, le bandiere preparate per sventolare, ma niente manifestazione di protesta sulla nuova Legge della Caccia. Per ora. La Cia Marche coglie con soddisfazione le recenti aperture della Regione a modificare il testo prima del voto di martedì in consiglio Regionale.

“I punti più critici della riforma verranno rivisti in base alle nostre richieste – annuncia il Presidente Alessandro Taddei – per questo abbiamo sospeso le iniziative che avevamo organizzato e su cui stavamo ottendo un consenso anche da altre associazioni di categoria.

La legge andrà in aula martedì 21 Maggio. “I nostri agricoltori erano pronti a scendere in piazza al nostro fianco per far sentire la propria voce – spiega Taddei – ma apprezziamo la disponibilità dell’Assessore Antonini e dei relatori della proposta normativa a rivedere gli articoli che non garantiscono che i risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura siano certi e totali”.

Nel confronto sindacale di queste ore abbiamo espresso la necessità che gli ATC (Ambiti territoriali di caccia) intervengano con risorse proprie per i ristori, qualora non siano sufficienti i fondi regionali.

“Pur ritenendo che la proposta di legge contenga ulteriori elementi da modificare – conclude il Presidente Taddei – riteniamo che questi possano essere oggetto di successivi confronti. Aspettiamo con fiducia il Consiglio di Martedì. Laddove la Regione non dovesse mantenere fede agli impegni presi, saremo pronti a opportune iniziative di protesta verso norme che non tutelano gli interessi degli agricoltori, che stanno già vivendo un periodo storico difficilissimo, tra cambiamenti climatici, crisi della redditività, tassi di interessi insostenibili.