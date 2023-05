CASTELFIDARDO – L’auto sbanda, finisce fuori strada e va a schiantarsi contro un albero. Feriti tre giovanissimi: in due, tra cui una 17enne, sono stati trasferiti in gravi condizioni a Torrette con l’eliambulanza. Il terribile schianto questa mattina poco dopo le 11 in via Che Guevara a Castelfidardo, sulla corsia di marcia che va verso Osimo. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, Croce Verde, Polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco.

La squadra dei vigili del fuoco di Osimo ha estratto dalle lamiere i tre ragazzi. Si tratta di tre amici: un giovane di 19 anni e due ragazze di 17 anni, di Osimo, Castelfidardo e Recanati. In due sono stati trasferiti con l’eliambulanza, atterrata nella zona del campo sportivo, a Torrette. Il terzo giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale regionale in ambulanza. L’auto è stata sequestrata.