MONTELABBATE – Tragedia nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua a Montelabbate dove Luca Cardellini, di 24 anni, residente nella provincia Pesarese ha perso la vita in uno schianto, poco dopo le 3, lungo la Strada Provinciale 14, nel comune di Montelabbate (Pu). Stando ad una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, andando fuori strada e finendo la corsa contro un traliccio elettrico. Era solo in auto, l’impatto violento non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I Carabinieri stanno eseguendo le indagini.