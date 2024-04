FALCONARA – Un’auto fuori controllo è improvvisamente uscita di strada ed è precipitata nel cortile di un palazzo in via Martiri della Resistenza a Falconara, facendo un volo di circa tre metri.



All’interno dei veicolo tre persone, trasportate in ospedale, una in particolare, la donna che si trovava alla guida, ha riportata nell’impatto gravi ferite. Per lei il trasferimento in codice rosso. Codice di media gravità invece per le altre due persone a bordo del veicolo.



Sul posto il 188 ed i vigili del fuoco.