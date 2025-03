ANCONA – Grave incidente poco dopo le 15 oggi ad Ancona sull’Asse in direzione centro, all’altezza dello svincolo dell’Università.



Ad avere la peggio è stato un uomo di 36 anni, finito contro il guardrail e rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto che si è ribaltata su un fianco. Per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme alla Croce Rossa.



Sul posto anche l’eliambulanza, l’uomo alla guida seppur ferito in modo grave, è comunque rimasto sempre cosciente. L’asse, al momento, è chiuso in entrambe le direzioni.