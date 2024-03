Un Giovedì da non perdere su èTV Canale 12. A “Punti di Vista”, il Talk Show delle Marche due temi: l’Europa del futuro e la forza della Poesia. Ospiti in Studio (intervistati da Maurizio Socci) Susanna Ceccardi, Europarlamentare della lega, e a seguire Maria Teresa Chechile, infermiera e Poetessa. Appuntamento giovedì 21 Marzo dalle ore 22 su èTv canale 12.

Gli spunti:

Susanna Ceccardi: “La mia storia? Primo sindaco della Lega in Toscana, ora Europarlamentare per difendere l’Italia sul grano, le spiagge, il made in Italy, i diritti delle donne”

Ceccardi e le minacce di morte: “Ho messo cartelli rivolti alle donne musulmane ricordando loro che in Europa hanno gli stessi diritti degli uomini. Risultato? Alcuni mi hanno scritto: balleremo sulla tua tomba”

Ceccardi e le case green: “Abbiamo combattuto contro questo provvedimento, purtroppo siamo in minoranza. Gli italiani si ritroveranno a dover spendere migliaia di euro per mettere le case in regola. Dove troveranno i soldi?”

Ceccardi e la Bolkestein: “So che il tema è molto sentito anche nelle Marche. Sono fiduciosa che con un Governo di Centrodestra anche in Europa risolveremo il problema. L’Italia non può subire regole sulle spiagge come per paesi che le spiagge neanche le hanno”

Nela seconda parte:

Maria Teresa Chechile: “Sono infermiera ma anche poetessa. Perché? Così curo le persone: con l’assistenza e con la parola”

Maria Teresa Chechile: i premi, i successi, e quel murales a Pesaro: “Scelta per rappresentare i sanitari durante il COvid. Un onore che ancora oggi mi emoziona”.

Maria teresa Chechile e il gran finale: “Una poesia dedicata al pubblico di èTV

(Maurizio Socci, Susanna Ceccardi e Maria Teresa Chechile)