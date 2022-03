ANCONA – Le Marche iniziano una nuova settimana in zona bianca. Da domani infatti entrerà in vigore l’ordinanza firmata dal ministro Speranza che posiziona la regione in una fascia minore di rischio correlato all’andamento della pandemia. Da aprile però il sistema dei colori finirà in cassetto con l’annunciato stop allo stato d’emergenza.

Intanto nelle ultime 24 ore si registrano 2396 (ieri 2.560), su 5771 tamponi analizzati con la percentuale di positività che passa a 41,5% da 44,5%. L’incidenza su 100 mila abitanti, che un paio di settimane fa era attorno a 600, è risalita a 1.152,79 (da 1.133,01 di ieri).

Resta Ancona la provincia dove nelle ultime 24 ore il virus ha contagiato più persone con 688 casi accertati. A seguire le province di Macerata (467), Pesaro Urbino (406), Ascoli Piceno (377), Fermo (368). I nuovi positivi di fuori regione sono 90.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali prosegue la diminuzione del numero di pazienti in terapia intensiva. Al momento sono sette (due in meno di ieri), con percentuale di occupazione di posti letto al 2.7%. Al contrario, nelle Aree mediche, ci sono otto ricoveri in più, siamo a 195, il 19.11%.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate altre quattro vittime, tre uomini e una donna, tutte con patologie pregresse. Dall’inizio della pandemia il totale sale a 3666.