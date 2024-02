Avrebbe avuto contatti anche nelle Marche Abdessalem Lassoued, il tunisino autore dell’attentato di matrice islamica avvenuto Bruxelles lo scorso 16 ottobre. L’uomo aveva aperto il fuoco su tre persone, di cui due avevano perso la vita. Erano due cittadini di nazionalità svedese, che si stavano dirigendo verso lo stadio.

Dall’alba di oggi sono in corso perquisizioni dei Ros dei carabinieri e della Digos della polizia di Bologna in diverse regioni d’Italia. Diciotto in tutto le persone sotto indagine. Nelle Marche gli accertamenti sono stati svolti in particolare nelle provincie di fermo e macerata. Lo stesso attentatore aveva vissuto in Italia dal 2012 e il 2016, le indagini sono partite dalle sue amicizie e frEquantazioni.

Le persone coinvolte nell’attuale inchiesta sono appartenenti alla cerchia relazionale virtuale di Abdessalem Lassoued e dalle loro attività online sono emersi forti indizio che riconducono all’estremismo di tipo religioso. Per diverse persone individuate durante l’inchiesta è stato già definito l’iter per l’allontanamento dal territorio nazionale con provvedimento di espulsione.