Come anticipato e previsto, stanotte è stato montato il ponte pedonale su Via Conca. La struttura, che verrà inaugurata tra qualche settimana, collegherà il parcheggio gratuito di Torrette all’Ospedale regionale. Un’opera attesa da anni: se ne parlava già nella campagna elettorale del 2013.

A confermare che i lavori ora procedano spediti dopo alcuni intoppi è l’Assessore Paolo Manarini, che su Facebook ha pubblicato uno scatto fotografico “in notturna” col ponte appena piazzato. Ad un utente che gli chiedeva aggiornamenti sui lavori di asfaltatura ormai resi urgenti dallo stato fatiscente dell’asfalto su Via Conca, l’assessore ha risposto: “Tra poco verrà fatta anche via Conca, lavori già appaltati. Presto inizieranno i lavori. Dopo non lamentiamoci delle deviazioni del traffico!!!!!”.

il ponte, che collegherà il parcheggio di via Metauro all’area ospedaliera, è lungo 25 metri ed è posizionato ad un’altezza di 5,25 metri. Alle 22, come da ordinanza comunale, c’è stato lo stop alla viabilità in via Conca per permettere i lavori, slittati di oltre tre mesi rispetto alla realizzazione dell’opera, che doveva essere conclusa il 26 settembre.