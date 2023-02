Lutto nel giornalismo marchigiano: è morto, a 70 anni, Dario Gattafoni, presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche dal 2011 al 2017. “Ci ha lasciato un amico e un collega di grande valore.

Ed è un momento triste per tutti noi del Consiglio. – scrive l’Ordine dei giornalisti delle Marche – Ancora un lutto nella famiglia dei giornalisti marchigiani. Dario Gattafoni è scomparso oggi pomeriggio tra l’abbraccio della sua famiglia nella sua casa”.

Gattafoni è stato anche presidente nazionale della Commissione Giuridica e, nell’ultima consiliatura, anche presidente della commissione ricorsi nazionale. “Stava lottando da tempo contro una grave malattia – ricorda l’Ordine giornalisti Marche – ma era rimasto sempre un punto di riferimento per tutti. La sua esperienza e la sua competenza sono state sempre preziose in ogni occasione.

Lo vogliamo immaginare ancora nella sede dell’Ordine alle prese con le carte per aiutare i colleghi. Ma anche in sella alla sua moto in una corsa infinita abbracciato dal vento”.



I funerali si terranno mercoledì 22 febbraio, alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Apparente, a Civitanova Marche (Macerata).