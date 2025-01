Università private e rette da 20mila euro? "No grazie", i rettori delle quattro Università pubbliche marchigiane (Camerino, Macerata, Politecnica e Urbino) non ci stanno, non solo non siamo stati avvertiti, spiegano, ma di certo, specifica il rettore dell'eteneo maceratese McCourt "questa nuova università non risolverebbe il problema delle carenze in ambito sanitario".

Il progetto dell'ateneo privato link Link Campus University prevedrebbe l'istituzione di due nuovi corsi di Medicina nelle Marche per l'anno accademico 2025-2026: quello di Medicina e Chirurgia nelle sedi di Fano e Ascoli Piceno; e poi uno di Odontoiatria e Protesi dentaria a Macerata.

Un progetto che al momento resta in stand-by in attesa dell'incontro, ancora non programmato, richiesto alla Regione Marche dagli atenei pubblici marchigiani, atenei che intanto sono costretti a lottare con tagli di budget sempre più consistenti, "servono più fondi", spiega il Rettore.