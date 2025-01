FERMIGNANO – Sono in corso le ricerche, anche con accertamenti tecnici riguardanti impronte e tracce biologiche, per risalire all’autista della vettura (probabilmente in uso ad autori di furti) che ieri sera si è data alla fuga dai carabinieri nella zona di Fermignano (in provincia di Pesaro-Urbino), abbandonando poi la vettura dopo uno schianto contro un guard rail sulla strada statale 73.

L’auto era stata rintracciata dai militari intorno alle ore 18:30 su via Donizzetti, alla vista di quest’ultimi si è poi data alla fuga, venendo ritrovata poco dopo sul ciglio della strada statale dopo aver, verosimilmente, perso il controllo e sbattuto contro il dispositivo di sicurezza stradale. All’arrivo delle forze dell’ordine il veicolo è risultato vuoto. Per questo sono attualmente in corso le ricerche dell’autista da parte dei carabinieri che stanno eseguendo anche accertamenti sulle impronte presenti all’interno della vettura.