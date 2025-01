Grave incidente questa mattina in A14 tra San Benedetto e Grottammare, all'interno della galleria Montesecco in direzione nord.

Coinvolti un'autovettura e un camion. Ad avere la peggio la coppia a bordo dell'autoveicolo moglie e marito, lui, molto grave, è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, lei invece è stata portata in codice giallo al nosocomio di San Benedetto del Tronto.

Secondo le prime ricostruzioni, ma la a dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, sarebbe stata l'auto a innescare il sinistro tamponando il tir. In quel punto c'è un anche restringimento della carreggiata, a causa dei lavori in corso.

Il tratto di autostrada tra San Benedetto del Tronto e Grottammare è rimasto chiuso per diverse ore, per consentire l'accesso ai soccorritori e si sono formate code che sono arrivate fino a 6 km in direzione Ancona, code consistenti anche sulla statale adriatica.