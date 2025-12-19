ANCONA – Decolla oggi il primo volo del collegamento tra l’aeroporto delle Marche di Ancona-Falconara Marittima e Madrid, operato in esclusiva da Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee. La rotta sarà disponibile per tutto il periodo delle festività natalizie con due frequenze alla settimana, ogni lunedì e venerdì. Successivamente, il collegamento tornerà operativo anche in primavera e autunno del prossimo anno, con voli previsti nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre 2026.

In totale, considerato l’intero periodo di operatività della rotta, Volotea ha previsto quasi 13mila posti in vendita. Con questo nuovo collegamento, salgono a tre le destinazioni internazionali servite da Volotea dallo scalo marchigiano, insieme a Parigi Orly e Barcellona, entrambe due volte a settimana. A completare l’offerta da Ancona anche i collegamenti nazionali verso Catania e Olbia. Attiva presso lo scalo marchigiano fin dal 2012, Volotea ha già raggiunto il traguardo del milione di passeggeri trasportati da e per Ancona e prevede di arrivare a quota 1.1 milioni entro la fine del 2025. Clienti soddisfatti come testimonia il Net Promoter Score (Nps) che ha raggiunto i 62,4 punti, con un tasso di raccomandazione pari all’95%, grazie agli elevati standard di affidabilità del 99,7% e una puntualità che ha toccato l’81%, +6 punti rispetto al 2024.

“Abbiamo scelto di potenziare ulteriormente la connettività internazionale della regione con una nuova rotta comoda, diretta e in esclusiva”, il commento di Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “L’attivazione della rotta su Madrid – ha sottolineato l’amministratore delegato di Ancona International Airport, Giorgio Buffa – rappresenta un nuovo tassello che si aggiunge al già ricco paniere di collegamenti offerti dalla compagnia aerea”.