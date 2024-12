RIPABERARDA – Ha ucciso la moglie a colpi di coltello e ha poi tentato il suicidio tagliandosi le vene con la stessa lama. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 7 a Ripaberarda (Ascoli Piceno) in un appartamento dell’Osteria del Pelo. La vittima è Emanuela Massicci, di Castignano, di 45 anni. L’uomo, Massimo Malavolta di 48 anni, si trova attualmente ricoverato in ospedale, non è in gravi condizioni. La moglie è morta a seguito delle coltellate ricevute. Al momento della tragedia in casa erano presenti anche i figli della coppia di 8 e 10 anni. Per ora sono ignote le cause della lite sfociata nell’omicidio. Indagano i carabinieri della stazione di Ripaberarda; sul posto si stanno recando anche i colleghi del comando provinciale di Ascoli. A dare l’allarme un familiare della coppia.