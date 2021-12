Musica, sorrisi e una donazione: il Natale al Recanatesi di Osimo con Santini e Il Sorriso di Daniela.

Il sorriso di Daniela a sostegno degli #anziani. L’Associazione Onlus fondata dal nostro compianto Franco Grasso e presieduta dal collega Maurizio Socci ha fatto visita con il Maestro Marco Santini alla Fondazione Recanatesi di Osimo per portare un pò di compagnia, di musica e un piccolo contributo a nome di sostenitori e volontari, nel nome di Daniela e Peppe.

Ecco il messaggio dalla pagina Facebook dell’Associazione:

Un #Natale un po’ così Non sarà #felicità per tutti. Ci sono persone che rischiano di passare le #Feste in #solitudine, in #povertà, nel #silenzio.E allora #musica. Per fortuna esistono strutture come Fondazione Recanatesi di Osimo che uniscono #professionalità a #umanità, per accudire donne e uomini che hanno lavorato, cresciuto generazioni, conosciuto guerre e difficoltà.Con il Maestro Marco Santini e grazie a tanti sostenitori de @il sorriso dì Daniela abbiamo passato un po’ dì tempo insieme, abbiamo portato un piccolo contributo, soprattutto abbiamo detto grazie a una generazione che ha costruito con tanti sacrifici il nostro presente. Grazie a Filippo per l’invito!

Maurizio Socci