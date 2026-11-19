Emorragie digestive nel paziente anziano: prevenzione, diagnosi e strategie avanzate di gestione clinica.
Si svolgerà il 21 novembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Ancona, il convegno dedicato a una tematica di significativa rilevanza clinica, che richiede tempestività d’intervento, competenze specialistiche e un approccio multidisciplinare.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra professionisti del settore sanitario, finalizzata ad approfondire i percorsi diagnostico-terapeutici, condividere esperienze e individuare strategie integrate.
L’obiettivo è migliorare la qualità dell’assistenza e gli esiti clinici nei pazienti anziani.