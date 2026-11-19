Risparmio e inflazione: come stanno cambiando le abitudini degli italiani?

Mettere da parte denaro non è più soltanto una scelta per realizzare progetti futuri, ma soprattutto una necessità per affrontare gli imprevisti.

A fotografare questo cambiamento è la 26ª indagine Acri-Ipsos Doxa, presentata in occasione della 102ª Giornata Mondiale del Risparmio.

Ma quanto incidono l’inflazione e l’incertezza economica sulle nostre capacità di risparmio? E come stanno cambiando le strategie delle famiglie italiane?

Ne parliamo in questa puntata di Adiconsum Informa con @loredana.baldi di Adiconsum Marche

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