Dramma nel pesarese, sulle Siligate: nella serata di ieri un giovane è stato travolto e ucciso da una vettura. Il conducente se lo sarebbe trovato davanti sulla strada che verso la Romagna, in un punto della strada statale 16 dove la luce dei lampioni risulterebbe scarsa.

Il guidatore del mezzo, una Bmw, non è riuscito a evitare il giovane, finendo per travolgerlo. Vittima uno straniero di 25 anni, probabilmente di origini peruviane anche se l’identificazione da parte degli agenti della polizia locale è ancora in corso.

(foto corr. adr.)