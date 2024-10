ANCONA – Paura questa mattina, 19 ottobre, nel quartiere degli Archi in via Mamiani, dove un veicolo di Anconambiente ha travolto diverse auto parcheggiate. L’incidente è avvenuto quando l’operatore a bordo, un uomo di 55 anni, ha avuto un malore, perdendo il controllo del mezzo e andando a colpire una decina di macchine in sosta. Per fortuna, non c’erano persone all’interno dei veicoli e non si sono registrati feriti. Il conducente, invece, è stato trasportato in ospedale con codice di media gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.