Il sottopasso di via Caduti del Lavoro ad Ancona è stato chiuso, allagata la vicina via Spadoni e qualche centimetro di acqua e fango rende la viabilità complicata in via Primo Maggio, sempre nella zona Baraccola, nel capoluogo regionale. La pioggia battente della notte, con l’annunciata l’allerta gialla per tutta la giornata di sabato, presenta già il conto con disagi legati al maltempo, esattamente un mese dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio in particolare la zona dell’Aspio tra Ancona, Osimo e Camerano, Marcelli di Numana e l’area di Castelferretti a Falconara. In particolare in quest’ultimo torna l’incubo con alcuni allagamenti e alcune criticità vengono segnalate anche per alcuni sottopassi in zona aeroporto. Il Comune di Falconara fa sapere che è stato "Superato il livello di guardia dei fossi Cannettacci, S. Sebastiano, Rigatta e Liscia. Si raccomanda di salire ai piani alti e di non uscire se non per particolari urgenze. Non occupare locali interrati e sottopassi". Al lavoro i vigili del fuoco anche per alcune vie allagate a Senigallia.

In aggiornamento.