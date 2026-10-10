FABRIANO – Lo hanno afferrato proprio mentre tentava di lanciarsi nel vuoto, rischiando di precipitare a loro volta. Sono stati momenti drammatici quelli vissuti da due agenti del Commissariato di Fabriano, nell’Anconetano, che hanno salvato un giovane intenzionato a gettarsi da un ponte, a circa 15 metri di altezza sopra i binari della ferrovia.

Il ragazzo aveva scavalcato la barriera metallica e si trovava oltre la ringhiera, con il corpo proteso nel vuoto. I poliziotti hanno cercato di convincerlo a desistere, avvicinandosi gradualmente fino a superare anche loro la barriera per raggiungerlo. Quando il giovane ha tentato di gettarsi, sono riusciti a bloccarlo e a riportarlo in sicurezza.

L’intervento era scattato dopo una segnalazione serale del personale del 118 dell’ospedale Engles Profili. Il ragazzo, inizialmente convinto a farsi accompagnare al Pronto soccorso, si era allontanato una volta arrivato. Le ricerche degli agenti avevano permesso di rintracciarlo nei pressi del ponte. Dopo il salvataggio, il giovane è stato affidato ai sanitari e accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie.