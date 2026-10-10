FALERONE – Ha in casa 14 armi non denunciate e munizioni, denunciato un 54enne di Falerone (Fermo). I carabinieri, infatti, nel corso di un’attività mirata alla verifica dei possessori di titoli di polizia, i carabinieri hanno denunciato l’uomo per detenzione illegale di munizioni e omessa ripetizione di denuncia di armi.

Il controllo, effettuato presso l’abitazione del 54enne, ha permesso di accertare la detenzione abusiva di quattordici armi di vario calibro, per le quali il possessore aveva omesso di rinnovare la prescritta denuncia. All’atto della verifica, inoltre, l’uomo è risultato detenere un cospicuo quantitativo di munizioni, eccedente il limite massimo consentito dalla normativa vigente. Di conseguenza, i carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi legittimamente possedute, del relativo munizionamento e del titolo di polizia, sottoponendo a sequestro tutto il materiale irregolare.

Nel corso dei controlli a tutto campo nel Fermano, sono state denunciate altre quattro persone: a Fermo un 38enne è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina lungo ventiquattro centimetri e di un coltellino multiuso, a Porto San Giorgio (Fermo), denunciata una 40enne, originaria dell’Europa dell’est, che nascondeva sulla un coltello a scatto. A Montegranaro (Fermo), invece, denunciato un 24enne, originario del nord Africa. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in possesso, senza alcun giustificato motivo, di una forbice per potatura lunga venticinque centimetri. I controlli su strada si sono estesi anche a Falerone (Fermo), dove è stato denunciato un 56enne: fermato alla guida della propria auto, nascondeva un coltello a serramanico nel vano portaoggetti.