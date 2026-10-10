Senigallia, 10 ottobre 2026 – Le Marche si confermano capitale italiana dei lievitati, patrimonio autentico della tradizione gastronomica nazionale. A ribadirlo è la XXXIII edizione di Pane Nostrum, il Salone nazionale dei lievitati, in programma a Senigallia dal 9 all’11 ottobre, con un calendario di iniziative, convegni, masterclass, cooking show e degustazioni.

La giornata di sabato ha posto al centro tre temi fondamentali: il valore del raccolto in agricoltura, l’importanza della nutrizione e il ruolo della ristorazione nella promozione del benessere. Proprio su quest’ultimo fronte, un convegno ha gettato le basi per un nuovo patto che vede ristoranti e ristoratori diventare parte attiva di una rete composta da nutrizionisti, club sportivi e professionisti della salute, con l’obiettivo di promuovere un’alimentazione consapevole e corretti stili di vita.

Il programma prosegue domenica 11 ottobre con una giornata ricca di appuntamenti dedicati ai professionisti e agli appassionati. Si comincia alle ore 10 con la premiazione di venti pizzerie, mentre alle 11 sarà protagonista il maestro pizzaiolo di Lido di Fermo Alberto Farina con la gastrosofia “In Biga we trust”, un percorso dedicato alla contemporaneità della pizza. Alle 12 spazio alle nuove tendenze della pasticceria con il maestro Claudio Marcozzi, membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Alle 16, invece, l’attenzione si concentrerà sulla birra prodotta utilizzando il pane raffermo, esempio di recupero e valorizzazione degli alimenti.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle tecniche e ai segreti dei grandi maestri della lievitazione. Alle 10.30 Vanni Valci, de Il Pane di Gagliole di Matelica, illustrerà tutti i passaggi della preparazione della crescia fogliata. Alle 11.30 sarà la volta di Achille Zoia, considerato il padre del panettone moderno e autore, insieme al maestro Iginio Massari, del volume “Cresci”, punto di riferimento nel mondo dei lievitati. Alle 17 Alessio e Roberto Bigoni accompagneranno il pubblico alla scoperta della viennoiserie moderna.

«Questo salone – sottolinea Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche – si conferma un punto di riferimento pensato e studiato per far crescere i professionisti del settore. Non una semplice vetrina, ma un vero laboratorio di idee dove formazione, confronto e sperimentazione si intrecciano. Dai maestri che svelano le proprie tecniche alle reti costruite tra agricoltura, nutrizione e ristorazione, ogni appuntamento è concepito per offrire strumenti concreti a chi fa dei lievitati la propria professione. Un luogo in cui il sapere non resta chiuso nei laboratori, ma circola, si condivide e genera nuove competenze, coinvolgendo anche i giovani che studiano al Panzini, nella convinzione che la crescita del singolo imprenditore sia la crescita dell’intero comparto. Dai banchi delle dimostrazioni ai convegni, Pane Nostrum è una vera scuola a cielo aperto, dove ogni professionista trova spunti, tecniche e visioni da portare nel proprio lavoro».

Saranno ancora 50 gli espositori provenienti da tutta Italia ad animare il Foro Annonario e piazza Manni nella giornata conclusiva della manifestazione, tra stand, dimostrazioni, masterclass, show cooking e degustazioni.

Due le principali aree espositive: quella B2B, dedicata alle aziende e agli operatori professionali, con materie prime, macchinari e servizi per il settore, e quella B2C, aperta al grande pubblico, con un’offerta che comprende anche prodotti senza glutine e a lievitazione naturale.

Articolato anche il programma degli spazi tematici. L’area Masterclass, allestita nell’ex Centro IAT, ospita laboratori di approfondimento rivolti ai professionisti. “Un Caffè con i Maestri” propone convegni, presentazioni editoriali e occasioni di confronto sulle nuove tendenze del mercato, mentre la Temporary Bakery permette di assistere dal vivo alle lavorazioni, attraverso tecniche tradizionali e innovative.

In piazza Manni, il Village Arte, Sport e Cultura, promosso da ASC insieme alla Federazione Italiana Imprenditori Sportivi (FIIS) ed Ebisport, approfondisce il rapporto tra alimentazione, attività fisica e salute. Uno spazio specifico è riservato anche alle famiglie e ai più piccoli con l’area “Piccoli Fuori Salone”, ospitata nel Giardino del Fico del Palazzetto Baviera.

Pane Nostrum è organizzato da Confcommercio Marche e Cia Ancona, con il contributo di Regione Marche, Comune di Senigallia, Let’s Marche, Fell Senigallia e Camera di Commercio delle Marche. La manifestazione è finanziata con risorse del Fondo di Rotazione dell’Accordo per la coesione 2021-2027 della Regione Marche.

Media partner dell’evento è Italia a Tavola, mentre Banco Marchigiano è il partner bancario. I partner tecnici sono Bugaro, Uova Aurora e Italforni. La collaborazione scientifica è affidata all’Università Politecnica delle Marche, a Sharper – Notte europea dei ricercatori Ancona e all’Università di Camerino. Official coffee partner è Caffè Izzo.

Contribuiscono inoltre alla manifestazione Angelo Po, Estra Prometeo, Uni.Co, Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Terziario delle Marche, Ente Bilaterale Pluriterritoriale del Turismo delle Marche Centrali, Fipe, Assipan, Confcommercio, IIS Panzini di Senigallia, Federazione Italiana Imprenditori Sportivi, Attività Sportive Confederate e Confsalute.