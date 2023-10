ANCONA – Avevano dato vita ad un party in piena notte, con musica e schiamazzi che si sentivano fino alla strada. A spegnere la festa è dovuta intervenire la polizia.

Erano le 4 di questa notte quando la pattuglia delle volanti ha raggiunto un appartamento che si trova in una traversa del Viale della Vittoria. I poliziotti sono saliti nell’appartamento, trovato aperto, con dentro diversi giovani stranieri in clima di festa, con bottiglie e bicchieri in mano. Hanno proceduto pertanto ad identificare tutti i presenti, accertando altresì che molti dei giovani erano in leggero stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Gli agenti hanno proceduto a riportare la situazione alla normalità, redarguendo tutti i presenti ed invitandoli al doveroso rispetto delle regole di civile convivenza, nonché del riposo altrui.