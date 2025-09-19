È di Alex Ettore Sorrentino il corpo dell’uomo ritrovato in una pozza di sangue nel garage di un appartamento in zona Villa Costantina. L’uomo, 45 anni, di Castelfidardo, era scomparso due giorni fa a denunciarne l’allontanamento la fidanzata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si ipotizza l’omicidio ma tutte le ipotesi sono aperte. I carabinieri, tra le altre attività, stanno controllando la parte esterna e interna dello stabile alla ricerca di tracce ematiche, anche micro, che possano indicare un eventuale percorso compiuto dell’ipotetico omicida.