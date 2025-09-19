LORETO – Un uomo, ancora non identificato, è stato trovato morto a terra in una pozza di sangue in un garage di un palazzo in via Altotting a Loreto in zona Villa Costantina. Il decesso non sarebbe avvenuto oggi, ma stando a quanto si apprende almeno un paio di giorni fa. Il corpo è stato ritrovato con un sacchetto in testa dalla coppia di giovani proprietari del box garage – un uomo e una donna – che vive in un appartamento nel palazzo. L’uomo deceduto, sul quale sono ancora in corso i rilievi per l’identificazione, non sarebbe riconducibile al contesto familiare o di amicizie dei proprietari del box al quale si può accedere con le chiavi attraverso la saracinesca esterna che dà sulla strada.

Sul posto sono intervenuti i militari del Reparto operativo dei Carabinieri per tutti i rilievi e per le indagini volte a ricostruire l’accaduto.

I carabinieri stanno sentendo nella caserma del Comando provinciale di Ancona i due proprietari che hanno scoperto il cadavere: sono comunque in corso accertamenti per capire se si sia trattato di omicidio o di un eventuale suicidio. Il corpo era in una pozza di sangue dovuto evidentemente a ferite che in questi momenti gli investigatori della scientifica stanno esaminando.