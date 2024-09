Una notte di paura al quartiere Aspio di Ancona, alle 4.30 l'Aspio inizia a uscire dagli argini in alcuni punti, alle 5.30 l'esondazione vera e propria, ma non è solo il torrente a preoccupare. In poche ore l'acqua e il fango iniziano ad arrivare da ovunque, le frane delle colline circostanti si riversano tutte lì in via Aspio. Il servizio di Laura Meda e Matteo Delicato