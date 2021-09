URBISAGLIA – L’auto sbanda in discesa, in prossimità di una curva e finisce contro un albero a bordo strada: uno schianto tremendo costato la vita a un ragazzino. Tredici anni, ancora da compiere. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, lungo la Sp 113 a Urbisaglia, nel maceratese.

Il povero ragazzino, residente a Tolentino, viaggiava in auto con il fratello di 16 anni: alla guida il cugino 19enne di Mogliano. In macchina c’era anche la sorella di quest’ultimo: una ragazza di 18 anni. Il ragazzo di quasi di 13 anni è morto sul colpo, mentre la 18enne è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Il giovane conducente e il fratello della vittima sono invece stati portati all’ospedale di Macerata.



Sul posto, per gli accertamenti del caso è intervenutoil personale del NORM di Tolentino e delle Stazioni Carabinieri di Sarnano e Urbisaglia. Accertamenti medico legali ancora in corso. L’auto e la salma sono a disposizione dall’autorità giudiziaria.